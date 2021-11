A Varese un giardino in memoria dei caduti di Nassyria e Kabul

Un giardino in memoria dei caduti di Nassyria e Kabul: è quello che è stato inaugurato nella mattina di venerdì 12 novembre in via Copelli a Varese.

Galleria fotografica Un giardino per i caduti di Nassirya e Kabul 4 di 11

Voluto dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, presieduta dal tenente Roberto Leonardi, il giardino è ornato da una scultura – cippo in memoria realizzato dall’artista Alexandra Bacchetta, e circondato da tanti cipressi con i nomi dei caduti.

Alla cerimonia erano presenti il prefetto di Varese, Dario Caputo, il sindaco di Varese Davide Galimberti e diverse autorità militari e delle associazioni d’arma.