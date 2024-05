Moto, parapendio, vela e tanto altro: l’amore per lo sport non ha bisogno della vista

L’amore per lo sport è cieco. Specialmente se praticato con l’associazione CISV (Ciechi ipovedenti sportivi varesini) affiliata alla Uisp e presieduta da Giovanni Castiglione, varesino, ipovedente dal 2015. «Maggio sarà un mese ricco di iniziative – afferma il presidente -. Noi cerchiamo di proporre ai soci quante più attività possibile, scegliendo anche sport che difficilmente potrebbero fare in autonomia».

Sabato 11 maggio, in collaborazione con “Angeli in moto”, con il referente Tiziano Andreoli, 15 ciechi sportivi partiranno per un tour in moto con una trentina di bikers. La partenza è fissata alle 10 in piazzale Ippodromo a Varese. Il percorso sarà un anello che si snoderà tra Valganna, Cunardo, Ponte Tresa e Porto Ceresio. Il gruppo rientrerà a Varese per il pranzo alla Cri di via Dunant. Ci saranno anche i carabinieri in congedo e alcuni volontari che si metteranno a disposizione per facilitare il percorso.

Due belle attività sono poi in programma nel comune di Laveno Mombello, grazie all’impegno di tutta l’amministrazione e specialmente dell’assessore Barbara Sonzogni. Nel fine settimana tra il 25 e il 26 maggio – con il Delta Club Laveno – i Ciechi sportivi faranno un volo in tandem con il parapendio. Un’emozione forte a cui hanno aderito una decina di soci. Nel corso del mese, grazie all’associazione Officine dell’Acqua presieduta da Paolo Sivelli, ci sarà la possibilità di uscire in barca a vela, nell’ambito di

un percorso dedicato proprio ai non vedenti.

Entrambe le attività – il parapendio e la vela – fanno parte del progetto Deep Blue che significa “profondo blu” e che ha la finalità di progettare delle attività sportive e sensoriali, pensando proprio alle esigenze di chi si appresta a vivere emozioni con tutti i sensi meno che con la vista.

Gli sportivi iscritti al Cisv sono circa 100 tra ciechi, ipovedenti, guide e accompagnatori. Fiore all’occhiello dell’associazione polisportiva è la squadra di baseball “Cisv Hurricane Varese” di Malnate, che è stata per tre anni campione d’Italia. Tanti gli sport individuali e di gruppo tra cui possono scegliere i soci, tra cui piscina, tiro con l’arco, yoga, canottaggio, ballo, bowling. Attività che si svolgono in tutto il territorio della provincia.

In estate si organizzano gite al mare con il Sup e le canoe, in inverno in montagna per fare sci da discesa e d’alpinismo. Il numero di guide e volontari è sufficiente per consentire lo svolgimento di tante attività ed è già un bel traguardo che testimonia quanto i Ciechi sportivi siano seguiti e amati, e sono sempre benvenuti nuovi accompagnatori. L’associazione, inoltre, dispone anche di due pulmini per gli spostamenti e di una ventina di tandem per le gite in bicicletta. Si cerca invece un fotografo per accompagnare il gruppo nelle diverse attività. Per saperne di più: www.ciechieipovedentisportivivaresini.it