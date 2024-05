Le api protagoniste di Varese-BiodiverCity per un percorso di inclusione e solidarietà

Le api protagoniste di un percorso di inclusione e solidarietà. Il 20 maggio, nella giornata mondiale dedicata a questo insetto così importante per l’ecosistema di tutto il mondo, il Comune di Varese ha voluto presentare il progetto Varese-BiodiverCity, nato nell’ambito del Tavolo PAESC del Comune di Varese, ora allargato alla Fondazione Piatti e al Liceo Scientifico “G. Ferraris” (coinvolto nell’ambito del progetto dei “Giovani Pensatori”).

I ragazzi e le ragazze di due classi del liceo sono andati nei centri gestiti da Fondazione Piatti e hanno interagito con gli utenti, raccontando cosa hanno imparato sulle api e realizzando insieme delle casette che saranno poi posizionati in punti prestabiliti dal Comune. Prima di tutto, alunni e alunne hanno svolto un percorso di formazione per imparare a relazionarsi con chi è seguito dai centri diurni di Besozzo, Bregazzana e della Brunella.

«Ne è nato un progetto davvero ricco di suggestioni, spunti, relazioni – ha detto l’assessore Nicoletta San Martino -. Un’occasione unica per conoscersi e interagire, un momento di vero arricchimento reciproco in un lavoro interdisciplinare completo, che ha toccato l’approfondimento sul mondo delle api, la realizzazione delle casette e appunto il confronto con realtà diverse con cui dialogare. Un grazie sincero a tutte le associazioni che si sono rese disponibili e che sono vicine ai bisogni delle persone».

Stefania Barile, coordinatrice del progetto dei Giovani Pensatori: «Questo è un progetto ampio che vuole tutelare un bene comune, partendo dalla cura della natura, della città, della biodiversità e dell’altro – ha spiegato -. Un grazie va ai professori e alle professoresse, agli educatori e alle educatrici, e soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che si sono messi in gioco in un lavoro che vede la coesione e la cooperazione al centro dei propri obiettivi. La forza di questo progetto sta proprio nella condivisione e nell’unione di tanti attori che si sono messi in gioco per superare le fragilità».

Un’attività che ha toccato il cuore dei ragazzi, che hanno testimoniato tutto il loro entusiasmo presentando i lavori svolti. Le parole che sono emerse con più forza sono state arricchimento e scoperta, segno che il progetto ha centrato l’obiettivo.

Al termine della presentazione dei lavori della 3E e della 2M nella Sala Matrimoni del Comune di Varese è stato proiettato il documentario “Un anno con le api”, realizzato da VareseNews in collaborazione con Federico Tesser dell’Azienda Agricola Fonteincatata: ve lo abbiamo presentato QUI insieme a tutti gli altri progetti sul tema della biodiversità che vedono protagonista il nostro giornale e il mondo delle api.