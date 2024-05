Tempo ancora instabile, giovedì rischio grandinate

Continua l’instabilità del meteo nel varesotto, con importanti piogge e temporali alternati a brevi schiarite.

Secondo il Centro Geofisico Prealpino La giornata di martedì 21 si presenta con condizioni meteorologiche molto nuvolose o coperte e sono previste piogge diffuse con rovesci e temporali locali al mattino. Nel pomeriggio invece si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con tempo asciutto a partire dalla pianura e dalla Lombardia Ovest. Sulle Alpi, la neve potrebbe scendere localmente al di sotto dei 2500 metri. Durante la serata e la notte, saranno ancora possibili temporali tra Verbano, Ticino e Lario. Le temperature non subiranno variazioni significative, con minime previste tra i 12 e i 15 °C e massime tra i 18 e i 21 °C.

Per mercoledì 22 le previsioni indicano una mattinata soleggiata e asciutta: Nel pomeriggio, però, si formeranno molti cumuli che porteranno rovesci e temporali fino a sera. Le temperature massime saranno in lieve aumento rispetto al giorno precedente, mentre le minime saranno in calo. Si prevedono temperature minime tra i 10 e i 13 °C e massime tra i 20 e i 23 °C.

La giornata di giovedì 23 sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con rovesci e temporali più intensi a metà giornata. Questi fenomeni potrebbero essere localmente forti e associati a grandinate. Le precipitazioni tenderanno a esaurirsi in serata. Le temperature massime saranno in lieve diminuzione, spesso inferiori ai 20 °C, mentre le minime saranno stabili, con valori tra i 10 e i 13 °C e massime tra i 18 e i 21 °C.