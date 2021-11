A Vedano antifluenzale su prenotazione

Riparte a Vedano la campagna per la vaccinazione antinfluenzale organizzata dai medici di medicina generale operanti nel Comune di Vedano Olona. Per scongiurare gli assembramenti il Comune, dopo gli ottimi risultati dello scorso anno, ha messo ancora a disposizione una piattaforma informatica (su concessione dell’azienda Technical Design) per le prenotazioni (obbligatorie) e a cui è stato affiancato un supporto telefonico considerato che non tutta l’utenza ha dimestichezza con le nuove tecnologie.

La prestazione vaccinale è limitata in questa fase per disposizioni di Regione Lombardia esclusivamente per chi ha compiuto i 60 anni. Le vaccinazioni verranno somministrate giovedì 18 e venerdì 19 novembre, presso la palestra “Mario Porta” di via Nino Bixio: sarà ammesso solo chi si è prenotato. Sarà presente anche un contingente del gruppo comunale di Protezione Civile che darà supporto logistico con una tenda e sedie per mantenere il distanziamento in ogni fase delle operazioni compresa quella di osservazione post vaccinazione.

“Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale si è prodigata per l’emergenza sanitaria, mettendo ben volentieri a disposizione dei medici il centro sportivo e il supporto per le prenotazioni.”, afferma il sindaco Cristiano Citterio. “Un’iniziativa che vede coinvolti anche diversi cittadini che si sono offerti come volontari del Telefono Amico e hanno messo a disposizione tante ore del loro tempo per questo fondamentale servizio”.

La vaccinazione è consentita solo su prenotazione: – online sul sito del Comune di Vedano Olona a questo indirizzo (qui il link) – oppure telefonando solo da lunedì 15 a mercoledì 17 novembre negli orari indicati a uno dei seguenti numeri: • Telefono Amico del Comune di Vedano Olona, 0332 867777: da lunedì 15/11 a mercoledì 17/11 dalle 9 alle 12 • Numero dedicato del Comune di Vedano Olona, 0332 867798: da lunedì 15/11 a mercoledì 17/11 dalle 8.30 alle 10