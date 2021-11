Vedano Olona aderisce al Patto dei Comuni contro la violenza di genere

Anche Vedano Olona nella rete dei Comuni antiviolenza. Il sindaco Cristiano Citterio, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, ha accolto l’invito di Anci Lombardia sottoscrivendo il Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere. Il documento, già firmato da numerosi sindaci come Beppe Sala, è molto articolato e contiene concreti impegni per contrastare questo odioso crimine.

«Sono convinto che questo documento, adottato da tante amministrazioni, possa mettere in moto azioni efficaci a tutti i livelli abbattendo stereotipi e favorendo le pari opportunità – dice il sindaco Citterio – Il documento favorirà tra l’altro lo scambio di buone pratiche tra amministrazioni pubbliche rendendo più efficaci le azioni che consentono alle donne di raggiungere la loro piena partecipazione al mercato del lavoro, alla politica ed alle istituzioni senza pregiudizi che influenzino le scelte del percorso di studi e la futura attività lavorativa o l’affermazione personale».

In occasione della giornata l’assessorato alle Politiche sociali ha organizzato alcune azioni di sensibilizzazione e di promozione del numero verde nazionale 1522 che si è già dimostrato un importante presidio per le donne in difficoltà. Tra tutte la Pagina rossa del sito istituzionale del Comune ricca di informazioni e numeri utili non solo per chiedere aiuto ma anche per prevenire la violenza di genere.

Inoltre in questi giorni è stata allestita nella piazzetta della Pace l’installazione creata da Gavino Sanna con messaggi e disegni contro la violenza sulle donne (nella foto).

Qui il testo del patto sottoscritto dal Comune di Vedano Olona