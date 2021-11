Venerdì 26 novembre, open day all’Istituto De Filippi di Varese

Venerdì 26 novembre si aprono le porte dell’Istituto De Filippi con la possibilità per i visitatori di incontrare i formatori professionisti della scuola alberghiera che dal 1986 ha formato alcuni dei migliori chef, pasticceri e maître chocolatier del panorama nazionale ed internazionale.

La scuola alberghiera ha come missione quello di preparare i giovani sotto il profilo culturale e professionale maturando cosi competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro offrendo l’alternanza scuola-lavoro con tirocinio interno dal primo anno e, a partire dal secondo anno, con tirocini esterni in aziende italiane ed estere.

Durante gli open day si potrà anche conoscere i nuovi progetti formativi dell’istituto in partenza da settembre 2022. Il liceo della comunicazione enogastronomica, un percorso liceale unico in Italia che si propone come punto di riferimento per la formazione di nuove figure professionali molto richieste e che si rivolge a ragazzi e ragazze che hanno spiccate capacità di stare nell’ambiente digitale e social.

Completa l’offerta formativa dell’Istituto De Filippi il corso triennale di formazione professionale in pasticceria che offre ai giovani la possibilità di apprendere un mestiere e contemporaneamente conseguire un diploma triennale con la qualifica di operatore delle produzioni alimentari – lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno.