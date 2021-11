Violenza contro le donne: anche gli studenti dello Stein di Gavirate si mobilitano

Mattinata di riflessioni e iniziative all’istituto superiore Stein di Gavirate in occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. I docenti e gli studenti dell’indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale, insieme al gruppo teatro PlayLAb, hanno realizzato opere e attività̀ che fanno riferimento alla ricorrenza con l’obiettivo di sensibilizzare, prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione.

Il progetto nasce dalla volontà di accrescere negli studenti il valore dell’inclusione e il senso di responsabilità civile, motivo per cui è stata data loro la possibilità di collaborare in piena autonomia supportati dai docenti.

«Il nostro istituto – spiega la dirigente Laura Ceresa – oltre a perseguire il successo scolastico di tutti i propri studenti, si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza delle studentesse rispetto all’importanza che il conseguimento del titolo di studio, l’inserimento nel mondo del lavoro e la conseguente indipendenza economica hanno rispetto a poter vivere una vita autonoma, svincolata dalla dipendenza da altre persone, che è prerequisito per l’instaurazione di relazioni alla pari, dove è assente qualsiasi forma di sopraffazione o violenza».

Molti sono stati i prodotti realizzati dagli studenti, spaziando dal digitale, con la realizzazione di video scaricabili tramite QRcode dal sito della scuola, alla creazione di cartelloni e la costruzione di una panchina rossa, alla drammatizzazione di una scena teatrale.

Con i prodotti realizzati, frutto di un forte coinvolgimento e di una forte partecipazione degli studenti, si è deciso di allestire una mostra con l’obiettivo di trasmettere il messaggio a tutta la comunità scolastica.

La mostra sarà inaugurata domani mattina, giovedì 25 novembre, alle ore 9.00 e sarà visitabile fino a lunedì 29 novembre.