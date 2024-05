Uno spazio di coworking alle Poste di Gavirate

Nella sede delle Poste di Viale Ticino a Gavirate, è aperto da oggi uno spazio ristrutturato e allestito con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni.

Il nuovo spazio, accanto all’ufficio postale, è disponibile per aziende, organizzazioni e liberi professionisti con 3 uffici privati per 2 persone, 1 ufficio privato per 4 persone ed un open space con 2 postazioni, oltre ad un’accogliente area break. Lo Spazio è inoltre dotato di parcheggio con 3 colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

L’offerta commerciale degli “spazi per l’Italia” include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti.

Un investimento importante sul territorio che conferma il contributo di Poste Italiane nel processo di digitalizzazione, innovazione e di crescita economica del Paese.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a spaziperlitalia@posteitaliane.it.