A Voltorre i funerali di Alex Ronzani, il 22enne morto nell’incidente di Comerio

Si terranno nella chiesa parrocchiale di San Michele, a Voltorre di Gavirate, i funerali di Alex Ronzani, il 22enne morto nell’incidente sullo stradone a Comerio, venerdì scorso.

Le esequie si terranno giovedì 11 novembre, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Michele in Voltorre.

La famiglia di Alex è originaria di Vergiate ma si è trasferita a Oltrona, altra frazione di Gavirate. Alex era noto per la passione sportiva, ma a Gavirate era conosciuto anche in Comune, perché per un periodo aveva lavorato all’ufficio informagiovani.

La famiglia ha chiesto, in memoria di Alex, donazioni a favore dell’ Ospedale Gaslini di Genova.