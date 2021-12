Allegretti torna a colpire, la Robur passa sul campo di Oleggio

Secondo successo in quattro giorni per la Coelsanus Varese nel campionato di Serie B: dopo la bella vittoria infrasettimanale con Langhe Roero la squadra di Donati passa (65-69) anche a Vanzaghello sul campo della Mamy Oleggio e ottiene una piacevolissima parità tra vittorie e sconfitte dopo 12 gare di campionato.

Una situazione tutt’altro che scontata per una Robur che però, nella circostanza, ha ritrovato il suo leader Marco Allegretti: il capitano, che di recente ha perso alcune partite per infortunio, è stato il leader offensivo dei gialloblu, con 18 punti corredati da 9 rimbalzi e 6 falli subiti. Cifre importanti che hanno aiutato Varese sia a restare nel match, quando la Mamy si è messa in testa, sia a risolvere la gara nell’ultimo periodo di gioco (sua la tripla del +7 a meno di 3′ dalla fine).

Buone anche le prestazioni di Virginio (15 e la tripla del sorpasso al 33′: da lì Oleggio non è più tornata avanti), di Maruca (13) impiegato anche in regia nel finale di gara e di Trentini che sta trovando buona continuità nell’impatto sulla gara. Curiosamente proprio Allegretti e Maruca hanno balbettato dalla lunetta negli ultimi istanti dando un po’ di thrilling al finale, ma le due squadre hanno praticamente smesso di segnare e la Robur ha potuto tagliare il traguardo a braccia alzate ritoccando una classifica che, premesse alla mano, appare molto molto buona.

La squadra di Donati ora è attesa da una delle gare meno abbordabili dell’intero torneo: sabato 18 al Campus arriva infatti una delle due capolista, la toscana San Miniato che in questo turno è stata sorpresa in modo piuttosto clamoroso da Firenze sul campo di casa. Sarà l’ultima gara del 2021 prima della lunga pausa che terrà le squadre ferme sino all’8 gennaio.

Mamy Oleggio – Coelsanus Varese 65-69

(19-12; 28-25; 53-49)



Oleggio: Negri 12, Maresca 9, Riva 8, Colussa 5, De Ros 7, Ballarin ne, Acconito ne, Palestra ne, Del Debbio 2, Romano 3, Seck 8, Giampieri 11. All. Pastorello.

Varese: Librizzi 5, Virginio 15, Sorrentino ne, Allegretti 18, Macchi, Maruca 13, Pilotti 9, Spatti 4, Trentini 5, Gaye, Dal Ben ne, Magugliani ne. All. Donati.