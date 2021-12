Asfo Valli delle Sorgenti, assemblea dei soci in Comune a Luvinate

Continua il lavoro dell’associazione Fondiaria Valli delle Sorgenti, la realtà voluta da Comune di Luvinate e Ente Parco per aggregare le proprietà pubbliche e private della montagna di Luvinate per avviare, dopo decenni di abbandono, politiche di recupero e di manutenzione di sentieri e boschi.

«Continua un intenso lavoro di preparazione e approfondimento con Regione, Parco Campo dei Fiori ed Ersaf per dare piena operatività alla nostra Associazione, consapevoli che siamo di fronte ad una realtà assolutamente nuova e sperimentale del panorama forestale lombardo» sottolinea il presidente dell’Associazione e sindaco di Luvinate Alessandro Boriani.

In particolare, nel corso dell’assemblea Soci svoltasi in aula consiliare, con alcuni in presenza e altri soci da remoto, sono state presentate le prime linee guida del Piano di Gestione dei boschi di Luvinate, «con l’obiettivo – sottolinea Luca Colombo, responsabile tecnico di ASFO – di avviare in futuro la programmazione degli interventi in modo organico, coerente con il contesto e non episodico, delle varie proprietà che i soci hanno a noi affidato». Per le risorse necessarie ai futuri lavori, Asfo continua la ricerca di eventuali fondi attraverso la partecipazione a bandi regionali ed europei.

Prosegue infine incessante la ricerca dei vari proprietari, al fine di aggregare i vari ettari dei quasi 300 proprietari dei boschi. «Continuano ad arrivare segnali molto positivi dal territorio, anche con adesioni molto significative in termini di proprietà. Ringrazio – conclude il presidente – quanti stanno lavorando con entusiasmo per l’Associazione e quanti ci offrono la loro fiducia».