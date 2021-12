Asta benefica a Busto Arsizio per i ragazzi autistici: “Sogniamo un luogo su misura per loro”

Federica Colombo è la mamma di Riccardo, un quattordicenne autistico con tanta voglia di divertirsi e misurarsi con altri ragazzi della sua età e che come tutti i suoi coetanei sogna di incontrarsi, confrontarsi ed apprendere in un luogo che lo stimoli e lo protegga. Ma soprattutto lo faccia sentire parte della comunità. Così, insieme al figlio, ha deciso di mettere all’asta «il Nostro Mondo, un’opera d’arte che rappresenta il pianeta terra, realizzata da un piccolo gruppo di amici con l’intento di sensibilizzare i cittadini ad una visione socialmente più inclusiva della città».

L’idea è partita da Sara Pinto, che ha coinvolto alcuni amici nella realizzazione. Sono stati usati pannelli di poliestere, incollati per ottenere una sfera con diametro di 180 cm. L’idea è quella di un mondo che si sta deteriorando, rappresentata nella parte superiore integra e in quella inferiore imperfetta, in rovina. Le 17 formule che scorrono sotto i bambini, e che secondo Ian Stewart hanno cambiato il mondo, indicano la speranza che il salvataggio arrivi dalle nuove generazioni.

Il ricavato servirà per avviare un progetto che mira a realizzare un ambiente dove i ragazzi autistici possano socializzare, laboratori dove apprendere da persone esperte un lavoro che assicuri loro un’indipendenza economica per il futuro e persone specializzate e competenti che li seguano nel loro percorso di crescita.

«Non voglio accettare l’idea che questo piccolo sogno non possa essere esaudito. Non in una città generosa ed operosa come Busto Arsizio. Quello che tu puoi fare è straordinario» – conclude Federica. L’invito, dunque è all’asta che si terrà giovedì 23 dicembre alle ore 19,00 presso La Brebis Noire in piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio.