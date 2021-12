Auto finisce contro una recinzione a Mesenzana

E’ avvenuto alle 7.30 di domenica l’incidente che ha visto necessario il soccorso non solo dei mezzi del 118 ma anche dei Vigili del fuoco di Varese sulla statale della Valcuvia, all’altezza di Mesenzana.

Galleria fotografica Incidente Mesanzana 5 dicembre 2021 4 di 4

Per cause in corso di accertamento – sul posto anche i carabinieri di Luino – il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del suo veicolo finendo fuori dalla sede stradale e abbattendo una recinzione.

Nell’auto due occupanti, un 25enne e un 24enne, trasportati in codice verde all’ospedale di Luino.