Con il Cai Luino per una passeggiata alla scoperta dei presepi della Veddasca

La Veddasca si veste a festa per questo Natale 2021. Venerdì 17 dicembre il Cai Luino propone delle brevi passeggiate nelle frazioni del Comune di Maccagno per visitare i presepi allestiti nei paesi di Campagnano, Musignano e Garabiolo. Lo spostamento tra i paesi, come fanno sapere dal Cai, sarà effettuato in auto. Al termine della passeggiata, sarà inoltre possibile fare aperitivo presso il Circolo di Cadero.

Programma:

h. 9:00 appuntamento presso posteggio alpini di Maccagno

h. 9:10 partenza per Musignano

Accompagnatori Terio 3392892405 – Gianni 3387768131

Abbigliamento e calzature adeguate; escursione gratuita con condivisione spese auto

Per iscriversi: lo svolgimento dell’escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, il green pass, numero massimo di partecipanti concesso, il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. Le richieste di iscrizione all’escursione dovranno essere inoltrate unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it, da lunedì 13 dicembre ore 9:00 a mercoledì 15 dicembre ore 18:00 per i soci CAI Luino e da giovedì 16 dicembre ore 9:00 fino alle ore 18:00 per i soci delle altre sezioni, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione.

In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina dell’escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti citati sopra.

In caso di meteo avverso escursione annullata