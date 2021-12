A Castronno si accende l’albero di Natale di via Cavour

Si accende a Castronno l’albero di Natale in via Cavour. Una iniziativa “comunitaria”, resa possibile dall’impegno congiunto di residenti, negozianti, frequentatori del bar.

“Grazie all’entusiasmo e all’impegno di alcune persone. Grazie ai condomini e i negozianti di via Cavour. Grazie a Carol e ai tanti amici del Ciao bar 9 che con la loro generosità hanno dato un grande aiuto. Grazie a Ermanno ed Enzo che con il loro lavoro hanno concretizzato questo obbiettivo. Grazie in modo particolare ai gestori del bar, Linda e Tommy, per la loro sensibilità e disponibilità. Un ringraziamento speciale a Mirella per l’iniziativa, il suo entusiasmo e la voglia di fare. E ancora grazie a tutti per un sereno Natale pieno di luce”.