C’è accordo tra Ats Insubria ed Esercito per realizzare il centro vaccinale al “casermone” di Gallarate

I lavori di sistemazione possono partire. Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 dicembre, è arrivata la risposta affermativa del Comando Operativo Interforze sull’assegnazione dell’ex caserma dell’Aeronautica di Gallarate ad Ats Insubria per realizzarvi un centro vaccinale e un punto tamponi.

I lavori di sistemazione dell’ex 2° Deposito Centrale dell’Aeronautica, dismesso dal 2015 potranno quindi partire già domani. I macchinari edilizi, ruspe ed escavatori, sono già in zona. La scorsa settimana è arrivata la colonna del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, il reparto incaricato dalla Difesa per realizzare le opere di accesso al complesso e attualmente parcheggiati alla Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona in attesa del via libera.

L’apertura del grande centro, che permetterà di effettuare 5000 vaccini al giorno e offrire una quantità congrua di tamponi in modalità “drive trough” ( senza scendere dall’auto), dovrebbe avvenire dopo la prima decade di gennaio e comunque entro fine gennaio quando scadrà il contratto sottoscritto dall’Asst Valle Olona con Camera di Commercio di Varese per riportare 40 linee vaccinali a Malpensafiere.