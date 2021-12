Come arrivare al centro vaccinale e tamponi di Gallarate

Giovedì 30 dicembre entra in funzione, per la sola parte tamponi, il nuovo centro vaccinale di Gallarate, realizzato in viale Milano, nell’area dell’ex “Casermone” dell’Aeronautica Militare.

L’accesso avviene da viale Milano, che è una strada a doppia carreggiata: per accedere al centro vaccinale e tamponi bisogna percorrere la corsia da Busto Arsizio in direzione Gallarate centro.

Per arrivare in zona è conveniente usare la superstrada 336 “di Malpensa”: sia venendo dall’autostrada A8 che dalla zona di Malpensa per raggiungere l’hub vaccinale di Gallarate si deve uscire allo svincolo indicato come “Gallarate Est”.

Usciti dalla superstrada, si segue via Milano, fiancheggiato da centri commerciali: per arrivare al centro vaccinale bisogna svoltare a destra su una breve traversa (che si chiama sempre via Milano). La traversa si trova dopo il negozio “Toys” e appena prima del “Mediaworld”: il punto si riconosce per la presenza di una casa gialla. È già presente anche un cartello che indica l’hub vaccinale Gallarate.

Come arrivare al centro vaccinale Gallarate: il video



Come funziona l’hub vaccinale di Gallarate

All’interno del complesso del centro vaccinale il Genio militare e i volontari del sistema Protezione Civile hanno realizzato due distinte strade di accesso, per l’area tamponi e per il polo vaccinale. I tamponi sono “drive trough” (vale a dire fatti in auto), mentre per i vaccini si parcheggia l’auto in un’area di sosta attrezzata e le dosi vengono inoculate all’interno di un unico, grande padiglione accanto.

In questo articolo spiegavamo l’articolazione prevista del complesso. I percorsi sono quelli indicati qui sotto:

Da dove si esce dal centro vaccinale di Gallarate

E una volta fatto il tampone o la dose di vaccino, da dove si esce?

È prevista una sola uscita dal centro vaccinale di Gallarate, dal vecchio “corpo di guardia”: all’uscita si deve girare obbligatoriamente a destra, direzione Gallarate. Alla rotonda subito dopo si trovano tre possibilità: verso il centro di Gallarate, verso la circonvallazione oppure – invertendo in sostanza la marcia – su viale Milano direzione Busto Arsizio.

Per tornare alla superstrada 336 si può usare la circonvallazione di Gallarate (conveniente per chi va verso la zona di Malpensa) o su viale Milano (per chi va verso Busto-Autostrada A8)

Chi può fare i tamponi al centro vaccinale di Gallarate

Fin qui vi abbiamo spiegato come arrivare al centro vaccinale di Gallarate. Attenzione però: l’accesso per effettuare tamponi non è libero.

Per l’accesso ai tamponi del centro di Gallarate occorre avere la prenotazione che viene fatta dal proprio medico curante, pediatra di libera scelta, medico USCA o come test per fine quarantena stabilito da Ats Insubria.