Cigno d’Oro alla memoria a Susanna Marotta, ambasciatrice delle bellezze di Porto Ceresio

Si è svolta ieri a Porto Ceresio la cerimonia di assegnazione del Cigno d’Oro, la benemerenza civica che ogni anno l’Amministrazione comunale conferisce a cittadini e associazioni con speciali meriti nella vita del paese.

Quest’anno il Cigno d’Oro è stato attribuito quest’anno alla memoria di Susanna Marotta, ceresina, per anni direttrice dell’Aci di Genova, prematuramente scomparsa nel maggio scorso a soli 65 anni. Un premio alla memoria “quale riconoscimento per essere assurta, con la dedizione discreta e riservata che l’ha contraddistinta, al ruolo di ascoltata ambasciatrice delle bellezze della nostra cittadina presso gli organismi nazionali e internazionali dell’automobilismo”.

Attestati di benemerenza, segno di stima e gratitudine da parte della comunità ceresina, sono stati consegnati a cittadini e associazioni che si sono particolarmente prodigati in aiuto e sostegno ai cittadini di Porto Ceresio nel periodo di emergenza sanitaria. Le benemerenze sono andate a Jessica Boccuto, all’associazione Porto Aperta, all’Associazione nazionale Alpini Gruppo di Porto Ceresio, e all’associazione Famiglia Ceresina “Giusto Gallo”.

Un attestato di benemerenza è andato ad Antonina Speciale, in ” riconoscimento per l’ininterrotta abnegazione, passione, competenza e professionalità dimostrati nel corso dell’attività prestata, a titolo di volontariato, presso il Comune di Porto Ceresio dopo l’avvenuto collocamento in quiescenza”, e ad Angelo Sorrentino, “quale riconoscimento di stima e gratitudine, ad esempio e riferimento civico, per l’atto di coraggio, in sprezzo alla propria incolumità, per aver tratto in salvo da annegamento una bambina”.

Infine sono state assegnate le borse di studio per l’anno scolastico 2020-2021 agli studenti Marta de Bortoli, Mario Monga, Valerio Nava, Antonio Purgato, Sofia Bertino, Matilde Piazza, Andrea Illini, Samuele Trovò, Francesco Pio Miceli, Francesca de Rosa, Alice Sofia di Bella, Martina Barraco e Andrea Bellaveglia. Trai i nuovi diplomati di scuola media superiore hanno ricevuto la borsa di studio Rebecca Benedetti, Lorenzo Dellacà e Chiara de Bortoli. Hanno infine ricevuto la borsa di studio i seguenti nuovi laureati: Sveva Bogni, Debora Illini e Giada Rado.

​I premi sono stati consegnati dal sindaco Marco Prestifilippo alla presenza del Consiglio Comunale.