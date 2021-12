Il concerto di Gala della Banda di Malnate sarà un tributo a Ennio Morricone

Torna l’atteso appuntamento con il Concerto di Gala del Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate. L’appuntamento è per sabato 18 dicembre alle ore 20.30 al palazzetto dello sport di via Gasparotto, dove andrà in scena l’edizione 2021 dello spettacolo firmato dalla banda cittadina.

E l’evento di quest’anno sarà un tributo a Ennio Morricone. Spesso gli strumenti malnatesi hanno suonato le note del grande compositore italiano, ma il Corpo Filarmonico, che verrà diretto dal maestro Edoardo Piazzoli, ha deciso di dedicargli l’intero spettacolo.

Prima del concerto ci sarà l’esibizione della Junion Band.

I partecipanti saranno soggetti alla rilevazione della temperatura corporea e dovranno essere in possesso del Green Pass rafforzato.

Inoltre a causa delle limitazioni dovute al distanziamento il concerto potrà avvenire solo con capienza limitata. E’ quindi indispensabile la prenotazione da effettuarsi compilando il modulo dedicato (qui il link) oppure inviando un messaggio SMS o WhatsApp al numero 348 039 8752.

Nel caso, dopo la prenotazione, non possiate partecipare al concerto, vi chiediamo di informarci in modo da liberare il posto per altre persone interessate.

L’apertura delle porte avverrà alle ore 19.50, i tempi per i controlli Covid saranno piuttosto lunghi, vi suggeriamo di arrivare anticipatamente.