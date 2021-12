Il concerto di Natale a Luino del Centro Culturale San Carlo Borromeo

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino desidera invitare tutti al tradizionale Concerto di Natale, che quest’anno si terrà nuovamente in presenza, domenica 5 dicembre alle 16, nella Chiesa Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo di Luino.

L’evento introduce al Mistero del Natale, nel quale Dio ha assunto la nostra umanità, per abbracciare ogni situazione umana, entrare in ogni disagio, in ogni ferita, in ogni attesa del cuore.

Il concerto, che vedrà protagonista il Coro Verdemar, costituito da giovani, studenti universitari e lavoratori, diretti dal Maestro Martino Colonna-Preti, sarà anche l’occasione per sostenere la Campagna Tende della Fondazione AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale).

L’esperienza della pandemia ha lasciato emergere quanto il nostro destino sia legato a quello degli altri, di tutti ed è proprio a partire da questa consapevolezza che la Campagna Tende torna con una nuova proposta dal titolo “Lo sviluppo sei tu. Il tempo del coraggio”, un tempo che ci invita a un nuovo protagonismo, a non tirarci indietro.

Per AVSI, come si legge nell’editoriale che lancia la Campagna, “lo sviluppo non può esserci senza di te, senza di noi. Perché è sostenibile solo se è uno sviluppo che parte dalle persone: dalla loro dignità, responsabilità e voglia di lavorare insieme, per aiutare gli altri e costruire il bene comune”.

Il focus, quest’anno, è su alcuni progetti sostenuti dalla Fondazione in Italia, America Latina, Uganda, Haiti e Libano e al termine del Concerto sarà possibile donare un contributo a favore di queste opere.

È inoltre possibile effettuare una donazione mediante Bonifico bancario sul conto di FONDAZIONE AVSI IBAN IT 22 T 02008 01603 000102945081.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo di Luino e con il contributo del Comune di Luino.