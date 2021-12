Conclusa la fase di consolidamento strutturale della ex Caserma Garibaldi

Si è conclusa la prima fase dei lavori nella ex Caserma Garibaldi, con le opere di consolidamento strutturale dell’edificio storico, che ha visto il rinforzo di fondazioni e solette di tutti i piani.

Dal 1 febbraio, con l’alzarsi delle temperature, verranno avviati i lavori sugli intonaci delle facciate esterne e quelli relativi al tetto, che dovrà essere completamente scoperchiato, con il rifacimento di copertura e pluviali.

«In questi giorni – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – è momentaneamente in pausa il cantiere, per la dovuta pausa natalizia e per riprendere poi ai primi di febbraio, quando le temperature saranno più idonee ai lavori su intonaci e tetto Nel frattempo sono in corso anche le ultime interlocuzioni con la soprintendenza».