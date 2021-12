Crugnola e De Tommaso tra i protagonisti della nuova “Fiorio Cup”

Ci sono anche i due piloti varesini del CIR, Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso, tra i pochi selezionatissimi partecipanti della prima edizione della Fiorio Cup. Un rally sperimentale ideato da Cesare Fiorio – lo storico dirigente torinese, artefice dei grandi successi della Lancia – che va in scena tra oggi (venerdì 3) e domenica 5 dicembre sui terreni circostanti alla Masseria Camarda in Salento, residenza dei Fiorio (con Cesare anche il figlio Alex).

La formula della gara è semplice: tutti gli otto equipaggi iscritti hanno la stessa identica vettura (una Hyundai i20 R5 – foto in alto da FB-Fiorio Cup) e gli stessi treni di gomme Pirelli. Quattro prove speciali identiche di cui una notturna, con la possibilità di scartare il risultato peggiore ai fini della classifica finale (l’unico tempo che non si può eliminare è proprio quello della notturna).

Crungola (32 anni) e De Tommaso (25) sono nel gruppo dei campioni contemporanei chiamati a correre la Fiorio Cup insieme a Umberto e Mattia Scandola e a Tamara Molinaro; la lista dei partecipanti comprende poi tre grandissimi campioni italiani del passato, ovvero Miki Biasion (due volte campione del mondo nel 1988 e 1989), Andrea Aghini e Piero Longhi. Equipaggi confermati per entrambi: il varesino, campione d’Italia 2020, gareggerà con Pietro Ometto che lo ha affiancato durante le ultime due edizioni del CIR mentre l’isprese avrà accanto Giorgia Ascalone che tra l’altro è proprio di origini salentine e corre quasi in casa (la Masseria Camarda è a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi).

A MONZA C’È IL “VEDOVATI”

Il circuito nazionale di Monza ospita nel fine settimana la 5a edizione del “Vedovati”, tradizionale appuntamento rallystico in circuito di fine stagione. Al via quattro vetture WRC compresa una WRC Plus affidata a Fabrizio Fontana. Tra i partenti anche un buon numero di varesini tra i quali segnaliamo Luca Potente, Paride Brusa e Marco Rodili tutti su Skoda Fabia R5 oltre a Dario Messori su Peugeot 207 S2000.

PISTA: NIENTE SUDAFRICA PER ALESSIO ROVERA

Il 2021 agonistico di Alessio Rovera è terminato senza la disputa dell’ultima gara in programma, la 9 Ore di Kyalami valida come ultima tappa della Intercontinental GT Challenge. La diffusione della variante omicron del Covid-19 che si sta propagando proprio dal Sudafrica, ha costretto gli organizzatori a spostare la gara al febbraio 2022. Rovera avrebbe dovuto gareggiare su una Ferrari 488 del team AF Corse anche se il suo equipaggio non è in lotta per il titolo.