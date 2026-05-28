Rovera si affida alla “sua” Monza per risalire nel GT World Challenge
Il ferrarista di Varese (con Nielsen e Mosca) cerca punti pesanti sul tracciato brianzolo dopo lo zero a Le Castellet. La "3 Ore" scatta domenica 31 alle 15,30: «Attendo il weekend con grandi motivazioni»
L’autodromo di Monza apre i battenti per la seconda tappa stagionale del GT World Challenge, in programma tra sabato 30 e domenica 31 maggio nel “tempio della velocità” con tanti spunti interessanti. Tra questi la partecipazione alla gara di Alessio Rovera che sulla pista “di casa” intende riscattare lo zero incassato all’esordio a Le Castellet sulla rinnovata Ferrari 296 GT3 Evo gestita dal team AF Corse.
Il pilota di Varese ricomporrà la squadra con Nicklas Nielsen e Tommaso Mosca, la tripletta di piloti scelta dalla scuderia piacentina per questa campagna nel GTWC in versione Endurance. Il trio italo-danese parte con la voglia di muovere la classifica per non perdere ulteriore terreno dalla vetta occupata dalla Cometoyou Racing che schiera Drudi-Thiim-Soerensen su Aston Martin davanti al trio Mercedes Engel-Auer-Stolz.
A proposito di riscatto, Rovera lo scorso anno chiuse senza punti la gara brianzola, per un ritiro occorso quando alla guida c’era il compagno di colori Vincent Abril: anche per questo l’edizione 2026 è attesa con particolare trepidazione al box AF Corse, aggiungendo poi che l’impegno successivo è la 24 Ore di Spa, determinante per chi punta al titolo della serie visto che assegna il doppio dei punti rispetto alle altre gare.
A Monza si gareggia sulla distanza delle tre ore con partenza alle 15,30 di domenica 31 maggio quando sono in programma anche le qualifiche dalle 9,50; il weekend però inizia sabato 30 con due sessioni di libere da 90′ ciascuna. Le vetture iscritte sono 57 suddivise nelle varie categorie.
«Correre a Monza è sempre emozionante, un circuito speciale dove cercheremo in ogni modo di tornare in alto, magari su quel podio che ci portò tanta fortuna due stagioni fa. Mi aspetto un pubblico caloroso e sarà importante essere protagonisti già in qualifica; l’asfalto ha un buon grip e in genere non ci ha mai creato fastidi a livello pneumatici. Poi dovremo considerare anche il fattore temperature, probabilmente piuttosto elevate per l’intero weekend. Mi incuriosisce riprovare la 296 GT3 Evo nella versione definitiva su questi lunghi rettifili e in Parabolica dopo i test di sviluppo che ci hanno impegnato prima di presentarla al pubblico un anno fa. Monza 2026 è un nuovo inizio e per questo attendo già il test pre-weekend di venerdì con grandi motivazioni».
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