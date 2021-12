Dal mattino alla sera, un’antivigilia piena di eventi a Malnate

Il Natale si avvicina sempre di più e a Malnate, dopo la festa in piazza di domenica, il giorno dell’antivigilia sono in programma diversi appuntamenti per tutte le età.

Il primo è alle ore 10.30, alla ex scuola materna di Rovera, con le letture ad alta voce per bambini con i volontari Nati per Leggere.

Il pomeriggio, alle ore 15.30 in piazza delle Tessitrici ci sarà lo spettacolo “il Grinch”, offerto dal distretto urbano del commercio.

In serata, alle ore 21.00 alla chiesa di San Martino, in collaborazione con il Comitato Centro e Folla, un concerto Gospel con la Compagnia della Gru.