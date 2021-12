Dall’Amazzonia all’Italia: la storia di Renata all’Aperitivo con l’autore di Lavena Ponte Tresa

Appuntamento con una bella storia di vita sabato 4 dicembre a Lavena Ponte Tresa. Alle 17 nell’Antica rimessa del tram (in viale Ungheria 2) per il ciclo “Aperitivo con l’autore” Renata Aparecida Vicari presenterà il suo libro “A criança do Avarè”, il racconto della sua vita, una storia accorata e avventurosa, sincera e tratti drammatica.

Renata, nata nei dintorni di San Paolo in Brasile, è arrivata a Mantova dopo aver vissuto ai bordi della foresta amazzonica, per la strada, in un orfanotrofio e in Italia ha potuto iniziare una nuova vita.

L’incontro – organizzato dalla biblioteca comunale e dall’assessorato alla cultura – si concluderà con un rinfresco a base di prodotti della Bassa mantovana offerto a tutti i presenti.

L’appuntamento culturale è ad ingresso libero. Necessari mascherina e green pass. Si consiglia la prenotazione telefonando al numero 0332 523394

(nella foto l’immagine di copertina del libro)