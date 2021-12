Egbunu va a farfalle, Beane non va da nessuna parte. Il migliore è Kell

KELL 7 (IL MIGLIORE) – L’unico in grado di dare un po’ di sprint a Varese: chiude a quota 20 punti con percentuali molto buone, con il solo torto di scatenarsi tardi. O forse no, perché per la verità, Trey segna anche in avvio senza troppo farsi notare. Regala al pubblico della Vitrifrigo anche la sua specialità: schiacciata nel traffico direttamente dal palleggio, ma purtroppo per la OJM è una prodezza che vale due punti, come un appoggino o un tiretto di tabella.

MVP Winelivery anche per i lettori della nostra #direttavn con quasi il 60% dei voti.

GENTILE 5 – Impossibile dire oggi se la sua partita depotenziata dipenda dalla presenza di un solista come Keene. Certo è che il primo indizio va in quella direzione: aspettiamo le prossime prima di giudicare. Non trova le misure giuste in attacco se non per qualche sprazzo, porta a casa buone cifre di contorno (è il migliore per rimbalzi e assist, 6 e 5) ma stavolta dimentica il piatto forte.

BEANE 4,5 (IL PEGGIORE) – Ci aveva abituato a prove comunque vivaci, anche nelle occasioni in cui faticava a trovare il canestro. A Pesaro invece è in campo con un’insolita timidezza, che però non gli impedisce di collezionare errori: 1 su 8 dal campo, niente di particolare in difesa, una presenza che non incide sull’andamento della gara. Nonostante sia partito in quintetto. E rispetto a Egbunu, non ha neppure la scusante di un lungo stop alle spalle.

SOROKAS 6 – I due falli arrivati molto presto lo fanno finire in panchina dopo una partenza comunque positiva. Poi però resta troppo a lungo seduto, anche quando è palese che Egbunu non azzecchi una giocata, una posizione, un aiuto. Certo, per “tenere” un trattore come Tyrique Jones servirebbe un altro tonnellaggio, ma vista l’alternativa col numero 15, avremmo lasciato più a lungo Paulius sul parquet. 10 punti, 5 rimbalzi, 18 minuti: si vede di peggio.

DE NICOLAO s. v. – Tocca il parquet per la prima volta quando l’intervallo è già all’orizzonte. Sette minuti in tutto senza occasioni per farsi notare.

EGBUNU 4,5 – “Cara, sali da me? Ti mostro la mia collezione di farfalle”. Quella di Egbunu, dopo questa partita, copre una superficie pari al Louvre. Il nigeriano sembra quello delle primissime partite in Italia, sempre a metà strada tra l’uomo in penetrazione e quello su cui fare tagliafuori, sempre alla ricerca di una stoppata che però non arriva mai, perché lo conoscono e lo infilano prima che metta in azione i tentacoli. Qualche lampo: un rimbalzo, un assist sopra il ferro convertito per bene, però Jones lo mette in croce. E i compagni, che lasciano filtrare i piccoli in maglia gialla fino al cuore dell’area, non lo aiutano di certo.

FERRERO 5 – Nove minuti, non tanti per un giudizio, però il capitano non si accende mai e si divora anche un canestro in contropiede che coglie impreparato anche l’uomo delle statistiche (infatti l’errore non è registrato).

JONES 5,5 – Campione di generosità, senza dubbio. Però tra i motivi del tracollo di Varese c’è anche il partitazo del (finora) carneade Demetrio, avversario diretto di Jalen che in difesa gli concede davvero troppo. Poi, il nostro, è volenteroso e caparbio, trova anche una manciata di bei canestri, si merita qualche applauso più dei compagni e via discorrendo. Ma non basta.

KEENE 6 – Mezzo punto in più come da prassi per i nuovi arrivati (almeno quelli che si dimostrano utili per il futuro), ma la sua prestazione nella realtà non è così brillante. Infila tre triple che fanno sobbalzare i tifosi: decise, precise, perfette. Poi si ferma lì, confermando la sua buona mano ma anche una taglia fisica che rischia di mandarlo in difficoltà contro molti avversari. In verità non esagera neppure nel congelare la palla, però non riesce ad accendere l’attacco come dovrebbe fare un regista.

PAGELLE PESARO: Moretti – Tambone 7 – Lamb 6,5 – Camara 5 – Zanotti 5 – Sanford 6,5 – Larson 8 – Demetrio 8 – Delfino s. v. – T. Jones 8.