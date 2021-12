Non ce l’ha fatta il ciclista colpito da malore sulla statale fra Mesenzana e Grantola

L’allarme è scattato poco prima delle tre di questo pomeriggio, 28 dicembre: una chiamata al 112 parlava di un ciclista riverso a terra lungo la via provinciale, di fatto la strada statale 394 non distante dal raccordo con la sp43 che porta a Grantola.

La macchina dei soccorsi si è mossa in forze con un elicottero sanitario di stanza al Sant’Anna di Como fatto atterrare nelle vicinanze con automedica e ambulanza di Sos Cunardo al seguito.

Sul posto si è precipitata anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Luino.

Le prime informazioni parlavano di manovre rianimatorie in corso a seguito con ogni probabilità di un malore: l’uomo è stato ricoverato in pronto soccorso a Luino dove è arrivato in condizioni gravissime.

Di lì a poco la conferma che lo sportivo, di 59 anni, non ce l’ha fatta ed è spirato in pronto soccorso a Luino.