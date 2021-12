Gallarate ha due nuovi campi da calcio, grazie alla Cedratese calcio

Due nuovi campi sintetici pronti ad accogliere i calciatori biancazzurri della società sportiva Cedratese, nel quartiere di Cedrate di Gallarate: l’inaugurazione è avvenuta questa mattina, sabato 11 dicembre, insieme al sindaco Andrea Cassani e all’assessora allo Sport, cultura e istruzione Claudia Mazzetti.

Finalmente il progetto, nato circa sei anni fa, ha trovato la sua realizzazione: si tratta di un campo da calcio a cinque e uno da sette per un investimento di 230mila euro.

«Abbiamo condiviso il progetto con il Comune di Gallarate, che ci ha attribuito il centro sportivo per i prossimi dieci anni a fronte dell’investimento che noi abbiamo supportato e realizzato», ha raccontato Stefano Bettinelli, presidente della società sportiva, «è una miglioria che dà lustro alla Cedratese calcio, ma che consentirà anche al patrimonio tecnico-sportivo di Gallarate di avere un centro sportivo di un livello molto alto».

Orgoglio e soddisfazione da parte dell’assessora Mazzetti: «Sono molto contenta che le associazioni sportive continuino ad investire sul territorio, a sostenere la crescita sportiva dei giovani soprattutto dopo un periodo così difficile come quello appena trascorso».

In ricordo di Massimo Bossi

La società ha, inoltre, fatto richiesta al sindaco di intitolare il centro sportivo alla memoria di Massimo Bossi, socio fondatore prematuramente scomparso lo scorso anno: «Riteniamo che ne abbia il diritto anche per l’attività profusa nel mondo sociale-politico gallaratese».

«Siamo contenti di essere qui oggi e vedere realizzati i due campi: grazie alla “follia” dei dirigenti della Cedratese ci sono due nuovi campi sintetici in città e questo non può che accrescere il valore di questi beni pubblici», ha concluso Cassani. Riguardo la richiesta di intitolazione, il sindaco ha spiegato che per l’intitolazione di monumenti o edifici a persone decedute da meno di dieci anni ci vuole l’autorizzazione del prefetto: «Ci auguriamo che il prefetto ci autorizzerà a intitolare l’impianto a Massimo Bossi: noi approveremo in giunta la proposta che ci è stata fatta dal presidente della Cedratese e la invieremo al prefetto, sperando sia d’accordo con noi».