È morto Massimo Bossi, ex vicesindaco di Gallarate

È morto Massimo Bossi. Molto conosciuto a Gallarate per il suo impegno in politica, si trovava in Puglia per le vacanze e nella serata di lunedì 10 agosto è giunta la tragica notizia. Bossi sarebbe rimasto vittima di un incidente in barca a vela

Imprenditore, 62 anni compiuti il 4 luglio, forzista, nel 2011 si era candidato per le elezioni amministrative ma fu sconfitto da Edoardo Guenzani. È stato vicesindaco della città e ha ricoperto la carica di sindaco pro tempore al posto di Nicola Mucci per tre mesi nel 2011. Esponente di spicco di Forza Italia, negli ultimi tempi aveva preferito restare nelle retrovie.