Gestione della piattaforma di Schianno, se ne discute in consiglio comunale

Terrà banco anche nel consiglio comunale di questa sera, venerdì 17 dicembre, la questione legata alla nuova piattaforma di raccolta rifiuti che entrerà in funzione a Schianno.

Se ne discuterà a partire dalle 21 nella sala di Villa De Strens. Al punto 4 si legge: “Servizio di igiene urbana, convenzione tra i comuni di Gazzada Schianno e Brunello per la gestione associata del centro per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di via San Francesco d’Assisi a Schianno. Approvazione”.

Sembra quindi abbastanza evidente che l’amministrazione di Lozza, che avrebbe dovuto usufruire della nuova piattaforma insieme agli altri due comuni, abbia fatto scelte differenti e stia valutando soluzioni diverse da quelle intraprese da Gazzada e Brunello.

La comunicazione del passaggio al nuovo servizio di raccolta rifiuti è stata data ufficialmente nei giorni scorsi dall’amministrazione guidata da Paolo Trevisan. Dopo aver lasciato Coinger e in attesa di entrare in Sieco, il servizio sarà gestito da Iseda, dal 3 gennaio al 31 marzo. Sono stati già comunicati anche gli orari di apertura della piattaforma di Schianno.

Questa sera quindi, si discuterà solo della convenzione con Brunello. Altro punto all’ordine del giorno la proroga della convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra il comune di Gazzada Schianno e il comune di Brunello per il periodo 01.01.2022 / 31.12.2023.

Per motivi legati all’emergenza sanitaria la capienza della sala consiliare è limitata a 16 posti ed è obbligatorio esibire il green pass