Una nuovo gioco inclusivo grazie al Natale in piazza di Malnate 

Malnate avrà un nuovo gioco inclusivo. L’iniziativa MalnatèNatale che si è svolta lo scorso 19 dicembre in piazza delle Tessitrici, organizzata dal Vespa Club di Malnate in collaborazione con il Comune, ha permesso di raccogliere 1411 euro. Questi fondi verranno utilizzati per acquistare un gioco inclusivo – utilizzabile anche dai bambini con disabilità – che verrà installato in uno dei parchi comunali.

«Ci teniamo a ringraziare – spigano gli organizzatori – tutte le persone che hanno collaborato, la squadra di baseball per ciechi dei Patrini e i soci del Vespa Club. Abbiamo altri progetti in cantiere per beneficenza».