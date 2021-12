La campagna vaccinale dei bambini, la teleferica di Monteviasco e i varesini in sciopero el podcast del 16 dicembre

Le principali notizie di giovedì 16 dicembre nel podcast quotidiano di VareseNews

È partita la campagna vaccinale per i bambini: oltre 5700 le prenotazioni in 4 giorni

Il picco di richieste c’è stato domenica, giorno di apertura, con 2188 domande

Intanto si sono aperti alle 13 di oggi, giovedì 16 dicembre, gli hub vaccinali dedicati dalle due ASST Sette Laghi e Valle Olona per i bambini, l’ultima fascia di popolazione coinvolta nella campagna vaccinale.

Per i bimbi arrivati per il vaccino, al padiglione Santa Maria dell’ospedale di Varese è stato consegnato lo “scudo magicovid” a Malpensafiere il “certificato di valore”. Quasi 400 i piccoli vaccinati nella prima giornata

Nel giorno dello sciopero generale indetto dalle segreterie nazionali di Cgil e Uil,da Varese alla volta di Milano per partecipare alla manifestazione sono partiti dieci pullman, oltre naturalmente ai mezzi privati. In tutto un migliaio lavoratori e pensionati della provincia di Varese si sono ritrovati in piazza Castello per poi raggiungere lArco della pace. Presenti alla manifestazione anche i segretari provinciali di Cgil e Uil, Stefania Filetti e Antonio Massafra.

Il 2021 è stato un anno di ripresa per il sistema economico e sociale della provincia di Varese, stando all’andamento dei primi sei mesi per il settore del terziario del turismo e del commercio. A dirlo il report semestrale di Spazio Indagine, l’osservatorio sul terziario della provincia di Varese voluto dagli enti bilaterali del Turismo e del Commercio. Tra gli elementi significativi del rapporto la grande espansione del commercio on line, il ritorno dei minimarket, l’aumento dei ristoranti e la diminuzione dei bar senza cucina. Tutto il rapporto nell’articolo di Varesenews

Dalla Regione arrivano 430 mila euro per la riattivazione della teleferica di Monteviasco: Il Consiglio Regionale ha infatti approvato un ordine del giorno che stanzia in tutto 780 mila euro per i trasporti nella zona 430mila dei quali per la manutenzione straordinaria e la riattivazione della teleferica Curiglia – Monteviasco«Con queste risorse -commenta Francesca Brianza vicepresidente del consiglio regionale – sarà possibile riattivare la teleferica per il trasporto merci e materiali, unico modo per servire il paese di Monteviasco e per far vivere la comunità e le sue attività commerciali. Queste risorse sono fondamentali per uno sviluppo economico e turistico di questo borgo che non è raggiungibile tramite strade carrabili ma solo attraverso una ripida mulattiera. Un’opera che darà rilancio all’intera valle e donerà nuovo splendore a Monteviasco autentico gioiello della valle Dumentina».

Si sono conclusi con qualche giorno di anticipo i primi lavori ai sottoservizi per la realizzazione della rotonda di largo Flaiano a Varese: è stata cosi riaperta, nel pomeriggio del 16 dicembre, la viabilità in via Sant’Imerio.

I lavori hanno interessato in queste settimane il tratto della strada che conduce su largo Flaiano, proprio all’entrata dell’autostrada e hanno portato a molte importanti deviazioni in uscita da Varese.

Ora però la viabilità torna regolare, e il comune informa che i lavori – che nel 2022 si concentreranno sull’impalcato – non riprenderanno per tutta la durata delle festività per non incidere sul traffico natalizio.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify