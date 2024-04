Monteviasco, “nessuna inerzia da parte del Comune“, il ristorante perde la causa

Niente risarcimento in sede civile a carico del Comune di Curiglia con Monteviasco per il ristoratore che ha chiuso dopo l’isolamento del borgo di Monteviasco rimasto tuttora senza una funivia che lo colleghi col fondovalle. Con sentenza emessa il 4 aprile e pubblicata sabato 6 il Tribunale di Varese ha respinto tutte le domande risarcitorie (pari 400.000 euro) avanzate dal ristorante il Camoscio Bellavista di Ranzoni Giovanni nei confronti del Comune di Curiglia con Monteviasco e di regione Lombardia.

Il Tribunale, oltre ad aver evidenziato il carente supporto probatorio fornito dall’attore, ha sottolineato le plurime iniziative poste in essere dall’amministrazione comunale – assistita in giudizio dall’avvocato Andrea Giancristofaro – per cercare di riattivare l’impianto funiviario nonostante, nel frattempo, si siano verificati ben tre eventi che hanno ulteriormente allungato i tempi (Covid, frana della SP 6 dell’agosto 2020 e sequestro dell’impianto per incidente probatorio da parte della Procura di Varese).

Ad esito del giudizio il ristorante il Camoscio è stato quindi condannato a rifondere integralmente le spese legali al Comune di Curiglia, a Regione Lombardia e all’assicurazione del Comune chiamata a manleva (una somma, specifica il legale, che si aggra attorno ai 30 mila euro).

«Tengo a sottolineare che finalmente è stata fatta piena chiarezza sull’operato del comune e del sindaco più volte ingiustamente accusati di inerzia», ha specificato l’avvocato Andrea Giancristofaro a margine dell’udienza.