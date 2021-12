La valle Olona? È una delle otto meraviglie del Varesotto

«Una bella vittoria per tutto il territorio»: con queste parole l’associazione dei Calimali ha commentato la vittoria del loro progetto nel bando della Fondazione Comunitaria del Varesotto, che ha fatto entrare di diritto la valle Olona nell’elenco delle “otto meraviglie del Varesotto“.

Una soddisfazione enorme, per tutti gli abitanti dei paesi che costellano il corso del fiume Olona e per l’associazione, che da anni si occupa con dedizione e passione dell’area in valle Olona fra Fagnano Olona e Gorla Maggiore.

Il loro obiettivo non è però quello di fermarsi qui e questa vittoria ne sancisce le opportunità.

L’area dei Calimali

Il loro annuncio trasmette tutto il loro entusiasmo:

Cari amici, con grande orgoglio e soddisfazione, siamo a comunicarvi che Calipolis e la pista ciclabile del medio olona, sono entrati a far parte delle “MERAVIGLIE” del Varesotto. Infatti, il nostro progetto “LA CICLABILE DELLE MERAVIGLIE” è stato tra gli otto vincitori del bando “Meraviglie del territorio” indetto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, in collaborazione con la piattaforma Sharryland, dedicata al turismo esperienziale e sostenibile.