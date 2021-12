Lavori in corso alle medie di Maccagno per la sistemazione del “tunnel“

Obiettivo: ridurre i costi energetici in una scuola che non solo si trova in una delle zone più a nord dell’intera provincia, ma è pure concepita con le tecniche di costruzione degli anni Settanta, quando era necessario avere tanto spazio per centinaia e centinaia di studenti frutto di un boom demografico oggi impensabile.

Ma oggi ci sono molte meno nascite, e la necessità di risparmiare soldi pubblici che rappresentano però non solo una partita economica ma anche ecologica.

E così “banali“ lavori di ristrutturazione diventano cartina tornasole delle nuove priorità dei tempi.

A Maccagno con Pino e Veddasca in questi giorni sono difatti in corso i lavori di risistemazione del “tunnel“ cioè lo spazio che unisce i due plessi degli istituti – medie ed elementari – di via Garibaldi con la palestra e le “aule speciali“.

Una ristrutturazione che riguarda non solo i vetri laterali del tunnel (nella foto, i lavori in corso) ma anche la struttura in metallo per un importo di circa 60 mila euro. Ma le novità non sono solo queste cioè il fatto che gli studenti al suono della campanella (si spera) potranno fare rientro alle lezioni passando per un tratto rinnovato della loro scuola. L’idea dell’amministrazione è pure quella di riorganizzare in futuro gli spazi dell’intero plesso scolastico, spostando cioè in un’unica palazzina le aule destinate alle lezioni per lasciare libero il rimanente corpo degli edifici da destinare a spazi pubblici.

Quali? «È ancora presto per dirlo, e dovremo decidere assieme ai cittadini e discuterne in consiglio comunale, ma l’idea c’è. Le scuole si trovano nel cuore di Maccagno e al contempo rappresentano l’edificio più energivoro che abbiamo in paese fra il patrimonio immobiliare pubblico», spiega il sindaco.

Già un primo intervento è stato effettuato sulle caldaie dell’istituto, che sommato ai lavori di questi giorni, almeno sulla partita dei risparmio energetico, qualche beneficio lo offrirà. «Ma vi è anche una questione legata proprio alla razionalizzazione degli spazi che appunto, presto, verrà affrontata», conclude Fabio Passera.