Lonate celebra Sant’Ambrogio e premia i lonatesi dell’anno

Gran festa a Lonate Pozzolo, per la patronale di Sant’Ambrogio, che prevede appuntamenti per quasi una settimana. I primi eventi si sono tenuti già giovedì scorso, mentre la maggior parte degli appuntamenti sono stati previsti tra il 7 e l’8 dicembre.

Martedì si è tenuta la messa solenne nella parrocchiale, mentre alla sera sono state assegnate le onorificenze del paese: il Premio Sant’Ambrogio è stato assegnato alla Caritas Parrocchiale e agli imprenditori Gianni Libralon e Roberto Grassi (quest’ultimo anche presidente di Univa, l’Unione Industriali della provincia di Varese).

Il Premio Giampiero Bertoni è stato invece assegnato al calciatore lonatese Francesco Giorno, cresciuto alla Pro Patria, lo scorso anno all’Alessandria e oggi alla Triestina.

Al monastero di San Michele anche un concerto della pianista Sonia Vettorato e la presentazione del tradizionale “Tacuin de Lonà”.

Il Tacuìn viene distribuito in piazza mercoledì mattina, all’ombra dell’albero di Natale (oltre che in piazza S. Ambrogio, l’albero è stato allestito anche in piazza Don Mario Manfrin a S. Antonino). Nel pomeriggio la chiesa parrocchiale ospita anche il quartetto Voxa.

L’albero in piazza della chiesa vecchia a Sant’Antonino

Al Monastero di San Michele l’associazione anziani Ancescao e il Comune propongono anche la mostra di presepi (aperto anche l’8 dicembre, 9-12.30 e 14.30-19): un altro appuntamento divenuto ormai tradizione, essendo giunto al nono anno.