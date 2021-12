Malore in campo a Tradate, interviene l’elisoccorso

Elisoccorso in azione questo pomeriggio, poco prima delle 16, a Tradate in Via Europa.

L’intervento, in codice giallo, è stato richiesto per soccorrere un giocatore di rugby che ha accusato un malore in campo.

Sul posto medico e soccorritori che hanno subito prestato le prime cure allo sportivo, un 34enne. (la foto è di Tiziano Capenti)