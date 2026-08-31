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A Tradate nasce h@telier, arte e design incontrano l’intelligenza artificiale

Il nuovo progetto nato dall’incontro tra Hestetika e Habitare propone un appuntamento al mese tra talk e mostre. Si comincia sabato 12 settembre negli spazi di BOGA SPACE con un confronto sull’intelligenza artificiale

Generico 31 Aug 2026

Sabato 12 settembre debutta a Tradate h@telier, un nuovo progetto dedicato all’incontro tra arte, design, cultura, innovazione e linguaggi contemporanei. Il primo appuntamento, in programma dalle 16 negli spazi di BOGA SPACE di via Fiume 63, sarà dedicato all’intelligenza artificiale e al suo rapporto con la creatività, con un talk e una mostra d’arte.

h@telier nasce dall’incontro tra Hestetika e Habitare e propone un appuntamento al mese costruito attorno a due momenti: un incontro di approfondimento e una mostra. L’obiettivo è mettere in dialogo discipline e sensibilità differenti, dalla creatività alla tecnologia, dall’arte al design, fino alla musica, alla cultura, al benessere e ai nuovi modi di abitare e interpretare il presente.

Un “atelier” per mettere in relazione linguaggi diversi

Il nome h@telier richiama l’atelier inteso come luogo di pratica, ricerca e sperimentazione, mentre la chiocciola rimanda alla connessione, alla rete e alla relazione. L’idea è quella di andare oltre la tradizionale rassegna di incontri o lo spazio espositivo, creando una sorta di “showroom culturale” nel quale parola e opere possano dialogare. Ogni appuntamento affronterà un argomento differente, cercando connessioni tra ambiti spesso raccontati separatamente: creatività e tecnologia, arte e progetto, musica e nuovi linguaggi, design e modi dell’abitare, cultura e benessere.

Il primo incontro tra arte, design e intelligenza artificiale

A inaugurare il ciclo sarà “Art, Design e AI: progettiamo il futuro”, un confronto dedicato a uno dei temi che stanno modificando più rapidamente il mondo della creatività e della progettazione. Al centro del talk ci saranno le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, ma anche le trasformazioni culturali che l’AI sta introducendo nei processi creativi e progettuali. A confrontarsi saranno Erika La Rosa, Natascia Menegatti e Lino Garbellini, con la moderazione del giornalista e direttore editoriale di Hestetika Marco De Crescenzo.

Erika La Rosa è giornalista e professionista della comunicazione con esperienza nel mondo dell’arte e del design, dall’organizzazione e comunicazione di mostre contemporanee ai progetti sviluppati con musei e istituzioni culturali.
Natascia Menegatti porta avanti invece una ricerca multidisciplinare tra arte, moda, costume, design e sperimentazione visiva. Nel suo lavoro corpo, materia, memoria e tecnologia entrano in relazione e l’intelligenza artificiale diventa anche uno strumento di ricerca e trasformazione.
Lino Garbellini è giornalista, autore e docente di nuovi media. Da oltre vent’anni si occupa di tecnologia e innovazione ed è autore di libri dedicati alla cultura digitale e alla comunicazione. Insegna inoltre Digital Marketing alla University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland.

A BOGA SPACE anche la mostra “Red Like …”

Al talk si affiancherà “Red Like …”, mostra dell’artista serba Ljubica Šćepović, residente a Milano e formatasi all’Accademia di Belle Arti di Brera. La sua ricerca pittorica indaga il rapporto tra mondo esterno e dimensione interiore, muovendosi tra percezione, memoria, fragilità e trasformazione. Il suo lavoro è stato presentato in esposizioni e progetti in Italia e all’estero, tra Milano, Firenze, Francoforte e New York. L’appuntamento con il debutto di h@telier è dunque per sabato 12 settembre 2026, dalle 16, a BOGA SPACE, in via Fiume 63 a Tradate.

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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