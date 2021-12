Il Mastini Varese aprono il 2022 sulla pista del Dobbiaco

Il primo proposito per l’anno nuovo dei Mastini di hockey su ghiaccio è quello di battere il Dobbiaco sul suo campo per pensare a un futuro sorpasso in classifica in vista della lotta playoff. Domenica 2 gennaio alle 20 i gialloneri affronteranno in trasferta gli Orsi Polari (Icebears) con cui fino a ora hanno ingaggiato una battaglia a distanza che comprende anche il Como per le posizioni dalla sesta all’ottava.

Il rinvio del derby con i lariani (che devono recuperare anche la gara con l’Alleghe) rende meno nitida la lettura attuale della classifica che, dati alla mano, mette per ora il Dobbiaco a quota 24 seguito dal Como a una lunghezza e dal Varese fermo a 19 ma con 6 punti ancora possibili contro le due dirette avversarie. Queste tre formazioni saranno poi protagoniste del Relegation Round (la matematica in realtà dà ancora una possibilità ai comaschi per il Master Round) insieme a Bressanone e Appiano che però fino a ora sono apparse più staccate, quindi il duello tra Mastini e Orsi non si esaurirà con l’incontro dell’Eistadion Sportzone di Gries.

Il Dobbiaco vanta un attacco capace di andare a segno con tanti uomini differenti: il canadese Rein segna poco ma è abile a mandare in gol i compagni (3 reti ma 15 assist), Crepaz, Rizzo e Alex De Lorenzo aggiungono peso alla fase offensiva, rinforzata anche dall’arrivo di Lukas De Lorenzo. In porta l’esperto Burzacca fornisce buona solidità al reparto. Insomma un’avversaria di buon livello che nel turno del 30 dicembre ha battuto il Bressanone fuori casa (2-5) nonostante un brutto avvio (2-0 Falcons in 8′). Toccherà ancora una volta a Matteo Malfatti – allenatore ad interim dopo la fuga sull’Altipiano di Barrasso – motivare nel modo giusto i gialloneri che devono “fare il callo” a questo tipo di partite e incamerare più punti possibili per la rincorsa playoff. In Alto Adige dirigeranno Bagozza e Tirelli.