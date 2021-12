Micromondo: un laboratorio alla scoperta della vita invisibile a Clivio

Per chi non si è mai addentrato nelle foreste di muschi e licheni o non si è mai chiesto come cammina un lombrico o non ha idea di quanti cristalli si possono vedere in una roccia, c’è Micromondo, speciale laboratorio proposto da Naturalis Insubria nel pomeriggio di sabato 4 dicembre alle ore 14 al campo sportivo di Clivio (in via Ermizada).

L’evento è pensato per bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni desiderosi di scoprire queste e altre curiosità sul mondo al microscopio che vive i boschi prealpini.

Un’esperienza alla scoperta della vita più affascinante, quella che non si vede ad occhio nudo.

I partecipanti saranno guidati nella valle, tra i boschi e il torrente, per entrare in un universo sempre più piccolo grazie lenti di ingrandimento e microscopi.

L’evento è patrocinato dal Comune di Clivio e dal Museo insubrico di storia naturale di Clivio e Induno Olona.

La partecipazione al laboratorio costa 5 euro.

Per maggiori info e prenotazioni scrivere a info@naturalisinsubria.it oppure 347 8252947.