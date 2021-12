Mondiali in vasca corta: Castiglioni squalificata, Martinenghi in finale nei 100

Prima giornata di gare per i mondiali in vasca corta di nuoto che si stanno svolgendo ad Abu Dhabi e prima sorpresa, purtroppo negativa: Arianna Castiglioni è stata squalificata dopo aver vinto la sua batteria nei 50 rana per una irregolarità nella nuotata. Una brutta notizia per la bustocca, che non potrà quindi puntare alla finale nella gara corta, dove invece ci sarà Benedetta Pilato. Sicuramente nei 100 rana Castiglioni avrà tanta voglia di rifarsi.

Chi arriva in finale è invece Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Per l’azzatese quinto tempo assoluto, ma nella gara che dà le medaglie può migliorarsi puntando all’alloro.