E’ morto Vanni Belli, anima dell’osservatorio astronomico di Varese

E’ morto, per la recidiva di un malattia con cui ha a lungo combattuto, Vanni Belli.

E’ stato volontario fin dagli anni settanta – era uno dei “ragazzi di Salvatore Furia” – e presidente dal 2015 dell’osservatorio Astronomico Schiaparelli al Campo dei Fiori.

(Nel video realizzato dal Comune di Varese, Vanni Belli racconta Salvatore Furia)

«Era una persona molto amata in città per il suo alto senso di comunità – E’ il ricordo del sindaco Davide Galimberti – Ha saputo valorizzare pienamente gli insegnamenti del professor Furia all’interno dell’Osservatorio ed è sempre stato profondamente vicino alla città e alle diverse realtà cittadine in cui si è impegnato».

Nel 2019, sotto la presidenza Bonoldi, era diventato anche Direttore dell’Istituto Molina, senza però lasciare la presidenza dell’osservatorio, che aveva segnato tutta la sua vita.

(L’intervista a Vanni Belli del direttore di Varesenews, nel momento più duro dell’emergenza Coronavirus)

Vanni Belli aveva 60 anni. Lascia la moglie Sabina e i figli Italo e Marina.

I funerali avranno luogo Lunedì 6 Dicembre alle 10.45 nella Basilica di San Vittore in Varese, mentre sabato 4 alle 18 nella Chiesa di Santa Maria a Bodio si terrà un Rosario in suo suffragio.

Chi vuole portare un saluto può recarsi presso la Sala del Commiato Via Mulini Grassi 10 a Varese, dove è composto.

