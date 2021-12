Muore il padrone: «Adesso queste cagnolone cercano casa»

Hanno cinque anni e, da sempre, hanno vissuto nella stessa casa. Adesso che sono costrette a cercare una nuova dimora, tutti, intorno a loro, si stanno adoperando per far sì che possano restare insieme.

Questa la storia di Laika e Lilly, due pastori tedeschi di cinque anni che hanno improvvisamente perso il padrone, a causa di una malattia, e cercano ora una nuova sistemazione e qualcuno di amorevole che decida di aprire loro il cuore.

La cura e l’attenzione verso queste due belle cagnolone erano un sentimento talmente forte in Roberto, il loro padrone, da averlo saputo trasmettere ai suoi familiari.

«Mio zio ha sempre amato Laika e Lilly – ci confida Deborah, la nipote – e dopo la sua scomparsa ci siamo immediatamente mossi per cercare per loro una sistemazione. Sono sempre state abituate a vivere insieme in spazi ampi, dove poter correre e giocare. Avremmo tanto voluto tenerle noi, ma purtroppo nessuno vive in una casa sufficientemente grande, dotata di giardino, pertanto ci stiamo muovendo per trovare qualcuno che le accolga entrambe e sia pronto a prendersene cura».

Laika e Lilly

I cani hanno un bel carattere e dalla descrizione che Debora ne fa, vien davvero voglia di conoscere queste due cucciolone: «Sono affettuose, coccolose, amano giocare e farsi fare i grattini. Speriamo il nostro appello arrivi a qualcuno che ama gli animali come mio zio Roberto ha sempre fatto: sarebbe un bellissimo modo per iniziare il nuovo anno».

Laika e Lilly, che hanno vissuto in questi anni a Marnate, al momento sono ospitate in una pensione. Per avere informazioni sull’adozione contattare Debora al numero 349-1546365.