Nel bosco un Albero di Natale, il dono di un cittadino anonimo al Parco Alto Milanese

«Sorpresa! In un bosco è spuntato un albero di Natale addobbato!». Con grande stupore Katarina Jakabovicova camminando nel Parco Alto Milanese si è imbattuta in una pianta addobbata nel cuore del polmone verde e dopo averlo immortalato ha condiviso lo scatto sulla pagina facebook “Sentieri, parole… le storie del Parco Alto Milanese” . L’autore dell’albero per il momento è sconosciuto ma sicuramente il suo gesto è stato sicuramente apprezzato dalle tante persone che frequentano l’area boschiva. Una bella iniziativa che ha portato un pò di atmosfera natalizia nel parco sovra-comunale.