Noleggio a lungo termine: ecco tutte le informazioni utili

Il noleggio a lungo termine è una soluzione pratica e conveniente per poter disporre di una vettura in perfetto stato senza doverla acquistare. Se fino a pochi anni fa il contratto di noleggio veniva stipulato principalmente da professionisti, al giorno d’oggi sempre più privati sono attratti da questa formula.

Come funziona il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine veicoli, come già detto, permette di utilizzare un veicolo di proprietà della società di noleggio, dietro corresponsione di un canone mensile. Si tratta di una soluzione che permette di evitare l’acquisto di un’auto: il contratto di noleggio, in questo caso, ha una durata variabile dai 24 ai 36 o 48 mesi, a seconda della compagnia con la quale si stipula. Infatti, a differenza del noleggio a breve termine, pensato per esigenze temporanee come ad esempio muoversi in un luogo di vacanza o lavoro, il noleggio a lungo termine è pensato per soddisfare le necessità quotidiane del noleggiante.

Quali sono i vantaggi del noleggio a lungo termine?

I vantaggi del noleggio a lungo termine possono essere economici ed operativi. Infatti, dovendo corrispondere un canone mensile predefinito, si può avere sempre la certezza della spesa, potendo organizzare al meglio le proprie somme. Anche in caso di problemi sopraggiunti della vettura, non ci sono mai delle somme improvvise da pagare, in quanto gli interventi di manutenzione sono a carico della compagnia di noleggio. In più, quando si decide di cambiare macchina per un modello nuovo, non si ha il problema della svalutazione derivante dalla vendita. Inoltre, è possibile guidare una vettura senza dover pensare a nulla, come ad esempio la scadenza della copertura assicurativa o del bollo. Di tutte le incombenze burocratiche, se ne occupa la compagnia di noleggio. Anche l’assistenza stradale è inclusa, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, pertanto si può essere tranquilli alla guida in qualsiasi momento ed a qualsiasi orario della giornata.

Quanto costa il noleggio a lungo termine?

Il costo del noleggio a lungo termine di una vettura, in genere, si aggira intorno a qualche centinaio di euro. Ovviamente, non è possibile fare una stima precisa, in quanto è un prezzo influenzato da diversi fattori. Il contratto che si stipula con la compagnia di noleggio, infatti, prevede dei km predefiniti che è possibile percorrere, il tipo di vettura scelto (sportiva, minicar, city car, ecc.) e la presenza o meno di optional (come ad esempio il cambio degli pneumatici nella stagione invernale con pneumatici da neve). Ciò significa che in base ai km, al modello di macchina scelto e dei servizi aggiuntivi, varia anche il canone mensile da corrispondere. Inoltre, pagando una somma a titolo di anticipo, è possibile ammortizzare una parte del canone mensile, pertanto in questi casi la rata è più bassa. In ogni caso, le compagnie di noleggio verificano la solvibilità dei clienti mediante la verifica dei documenti attestanti le entrate mensili (come le ultime buste paga, il 730, ecc.) proprio per questo, propongono delle soluzioni in linea con la capacità contributiva di ciascun soggetto.