Openjobmetis, contro la sorpresa Napoli è obbligatorio un cambio di rotta

A guardare la classifica, e a ripensare all’ultima – patetica – esibizione sul campo di Pesaro, vien difficile pronosticare una Openjobmetis vincente nell’ultimo match interno dei biancorossi del 2021 (si tornerà all’Enerxenia Arena solo il 2 gennaio per la gara con Venezia). Il bello del basket, però, è che ogni volta si riparte da zero e zero e – questo torneo insegna – ogni giornata può essere diametralmente opposta a quella precedente.

Varese si appresta così ad affrontare una delle grandi rivelazioni del campionato, la Gevi Napoli, in una partita che andrà in scena dalle 17 di domenica 12 dicembre e che dovrà essere il momento del riscatto per la squadra di Vertemati, di nuovo impantanata nei bassifondi della classifica proprio quando sembrava aver trovato il passo buono. Il tremendo KO di Pesaro – doppio: sconfitta e passivo pesante nel confronto diretto – dovrà essere “dimenticato” contro i partenopei che si stanno confermando “neopromossa da sbarco” sotto la guida di un allenatore esperto e capace come Pino Sacripanti.

L’ex tecnico di Cantù ha dalla sua una squadra composta da giocatori di ottimo livello, nonostante una serie di sfortune occorse in questa prima parte della stagione: il club ha però reagito alle perdite dell’ex varesino Josh Mayo (costretto a tornare negli Usa per motivi familiari) e di Frank Elegar con gli ingaggi immediati di Jeremy Pargo e Reginald Lynch. Il risultato è stato che la Gevi oggi è nel gruppo delle “terze forze” del campionato alle spalle delle imprendibili Milano e Virtus, grazie a una striscia di vittorie consecutive arrivata a quota quattro. Merito anche di un attacco molto ben distribuito, senza un superbomber ma con tanti giocatori capaci di andare con costanza in doppia cifra come McDuffie, Parks, il giovane lituano Velicka e… Jason Rich.

Proprio quel Jason Rich, il cannoniere ingaggiato dalla Openjobmetis nel giugno 2020 che però, qualche settimana dopo, decise di non onorare il contratto (con Scola sarebbe dovuto essere la punta di diamante della squadra di Caja per la scorsa stagione) costringendo Varese a cambiare un telaio già pronto. Al suo posto tornò Toney Douglas ma il tradimento dell’ex Avellino fu un brutto colpo per i biancorossi. Quando Rich ha deciso di riprendere l’attività, Napoli lo ha chiamato prendendosi qualche rischio (l’inizio di stagione non è stato positivo) e ora sta passando alla cassa visti gli 11,8 punti di media con 3,5 assist del “mancato ex” varesino il quale, probabilmente, sarà fischiato dal pubblico di Masnago.

Sperando che poi i fischi non tornino a essere diretti verso la Openjobmetis, la quale ha necessità di tornare a vincere, costi quel che costi. La bagarre in fondo alla classifica è serrata e in questo momento ogni successo rappresenta il confine tra l’uscita della crisi e il peggioramento della situazione. Una delle chiavi del match può essere quell’energia sprizzata da tutti i pori biancorossi nel match contro Tortona e poi mancata quasi del tutto sul campo della Carpegna: «Energia che da parte nostra dovrà essere molto superiore rispetto all’ultima partita nella quale abbiamo avuto un approccio sbagliato, troppo molle» conferma Alessandro Gentile, chiamato dalla società a presentare la gara con la Gevi alla vigilia. Per l’ala si tratta di una specie di derby regionale – lui è casertano di Maddaloni – anche se mai come ora le motivazioni personali devono fondersi con quelle collettive per evitare derive come quella di sette giorni fa.

