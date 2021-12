Pattinaggio, weekend ricco di soddisfazioni per la Ice Emotion

Si è svolta domenica 19 dicembre a Oggiona con Santo Stefano, al Palaghiaccio Ice Emotion, la 1° prova di qualificazione del Campionato Nazionale Libertas – “10° Trofeo di Natale”.

160 gli atleti in gara di cui 62 dell’Ice Emotion. Ottimi risultati da parte di tutti gli atleti della squadra di Oggiona con Santo Stefano: 24 gli atleti qualificati, nelle diverse categorie, per un totale di 12 podi.

3 medaglie d’oro, ottenute grazie a Lucrezia Tallarini (cat. Open B, nella foto), Noemi Cracco (cat. Bronze) e Sara Barbieri (cat. Adulti Livello 1); 3 medaglie d’argento, ottenute grazie a Marina Lovati (cat. Bronze), Giulia Caldiroli (cat. Adulti Livello 1) e Arianna Nardello (cat. Urano); 6 medaglie di bronzo, ottenute grazie a Federica Luoni (cat. Bronze), Alessia Agresta (cat. Adulti Livello 1), Sofia Barichello (cat. Urano), Giulia Passarello (cat. Terra), Sofia Bonsignore (cat. Marte) e Maia Scarpa (cat. Saturno).

Bravissimi anche i giovanissimi Tommaso Gasparoli (7 anni) e Elettra Finazzi (5 anni) che hanno gareggiato rispettivamente nelle categorie Luna e Pulcini. Avendo meno di 8 anni, per loro niente classifica, ma due prestazioni di alto livello nonostante la giovanissima età dei pattinatori.

La squadra agonistica sarà impegnata, durante le vacanze di Natale, con lo stage “Feel the beat!”, aperto a tutti gli atleti agonisti, con i tecnici Cinzia Ghiringhelli e Federico Finazzi sul ghiaccio e Francesca Montalto per gli approfondimenti di danza off Ice. L’obiettivo è quello di approfondire la parte artistica del pattinaggio di figura e, dal 7 gennaio, oltre alla ripresa dei corsi di avviamento e perfezionamento, riprenderanno anche le competizioni. Prossimo appuntamento a metà gennaio con l’Icelab International Cup, Bergamo, per le ragazze dell’Accademia e la 2° prova di qualificazione del Campionato Nazionale Libertas che si svolgerà a fine gennaio a Colazza.