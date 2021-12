Riaperta la Briantea a Malnate: via il semaforo, strada percorribile nelle due direzioni

Dopo quasi cinque mesi di chiusure e senso unico alternato con il semaforo, da oggi – lunedì 20 dicembre – il tratto di Briantea a Malnate è tornato percorribile nelle due direzioni di marcia.

Come annunciato nella mattinata di sabato 18 dicembre (leggi qui), nella notte di lunedì sono iniziati i lavori per lo smantellamento del restringimento che obbligava il senso unico alternato sotto il muro che era stato dichiarato pericolante a fine luglio dopo un forte temporale.

Le opere, che hanno visto al lavoro Polizia Locale, Uffici Tecnico, Protezione Civile e Associazione Carabinieri in congedo, sono terminate verso le 6.30 e la strada quindi è stata riaperta al traffico nella prima mattinata.

Riaperto il tratto di Briantea non subiranno invece variazioni le disposizioni viabilistiche che sono state introdotte in questi mesi, che fanno parte del Pums (piano urbano della mobilità sostenibile) e che rimarranno invariate, compreso il divieto di svolta da via Varese verso il cimitero e via Gramsci.