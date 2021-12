Sconto Benzina, l’appello Faib: “Scaricate l’app per non farvi trovare impreparati“

Abbiamo raccolto l’appello di Massimo Sassi, presidente Faib Confesercenti, a diverse settimane dalla presentazione della app che ha sostituito la carta sconto benzina: «Scaricate l’app – spiega Sassi – Entro fine dicembre ci saranno le nuove valutazioni dei prezzi in Svizzera, dove il differenziale si sta alzando fortemente, e lo sconto quindi si farà più sostanzioso, coinvolgendo sicuramente la fascia B e quasi sicuramente anche il diesel. E’ un sistema, anche se semplice, nuovo e quindi da comprendere. Non scaricate tutto all’ultimo per non ritrovarvi in difficoltà».

Lo stesso appello è rivolto anche ai gestori di pompe di benzina, che non si sono adeguati insieme: «Noi della fascia A l’abbiamo scaricato tutti – ha spiegato il rappresentante Fiab – Ma è opportuno che lo facciano al più presto anche i gestori di fascia B. Ora sono meno sensibili perchè nella loro fascia ancora lo sconto non c’è, ma è opportuno che “si portino avanti” la convenienza arriverà presto e forse non tutti i gestori hanno compreso che per loro non basta scaricare l’app, ma devono anche accreditarsi. Adeguarsi troppo tardi fa correre il rischio di perdere clienti”.